«Холостяк» Алекс Топольський зізнався, як обирав переможницю шоу

13 січня відбудеться фінал шоу «Холостяк-12», в якому бізнесмен Алекс Топольський назве свою обраницю та вручить їй обручку. Хто ж полонив його серце: Катерина Лозовицька чи Олександра Мудра? Це намагаються передбачити прихильники шоу.

Топольський трохи відкрив завісу та зізнався, як робив свій вибір. Він написав в Інстаграм, що побачив символічний знак.

«Одного вечора, прогулюючись містом, я побачив дві яхти на причалі. Одна яхта гойдалася, її носило в різні боки, в ній була якась дикість, жага до пригод, і всім своїм виглядом вона давала зрозуміти, що цієї мотузки недостатньо, щоб її втримати. Вона належить океану, у ній панує свобода, бажання життя, пристрасть до пригод, вона належить природі і цій стихії. У той же час, на іншій стороні була прив'язана яхта, яка дуже плавно погойдувалася, нікуди не рвалася. Створювалося таке враження, що до неї був прив'язаний невидимий якір, який утримував її в цьому умиротворенні та спокої. Вона нікуди не поспішала, вона ніби розуміла, що це її простір і там комфортно. Присівши неподалік, я поринувся думками про ці яхти, і в голові прослизнула аналогія по відношенню до дівчат», — розповів Топольський.

Алекс відзначив, що Саша пристрасна, активна, енергійна.

А Катя — спокійна. З нею він відчув умиротворення, довіру та глибину.

«Мені дуже імпонує її сім'я та її виховання. Та теплота, любов, культура, які панують у її сім'ї, передалося і самій Каті. Вона буде чудовою мамою, яка зможе прищепити лише найкращі цінності дитині. Її доброта лежить в основі її характеру — це мене дуже підкуповує», — пише Алекс.

Нагадаємо, в попередньому ефірі Топольський відправив до дому Сашу Погорєлову, шокувавши прихильників.

В мережі розкритикували Холостяка за його вибір.

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