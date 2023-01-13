Росіяни, які продовжують атакувати Україну, розробили нові інструкції для своїх пропагандистів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України. Загальні рекомендації вміщують одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в: орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел; акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях „незалежних“ експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова; виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на „вимушеність“ таких дій; підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що „росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО“», — йдеться у повідомленні розвідки.

Також російським пропагандистам наказали відмовитись «від згадування ПВК „вагнер“ в позитивному контексті» та робити акцент на «надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК». Крім того, тепер пропагандисти мають відслідковувати та цитувати публікації в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України.

«Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі. Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора», — зауважили в розвідці.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно російські ЗМІ висміяли похорон «вагнерівця», який загинув в Україні.

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