«Я хочу бути з тобою!»: несподіваний фінальний вибір Холостяка

Відбувся фінал 12-го сезону романтичного проекту «Холостяк» (СТБ). Дівчата кілька місяців боролися за серце головного героя — Алекса Топольського, українця, який понад десять років живе в США. До фіналу дійшли дві учасниці — Саша та Катя (нагадаємо, минулий ефір залишили Марина та Саша Погорєлова ). Саме на Мадейрі одній з них Алекс і мав зробити пропозицію.

В останньому епізоді Холостяк нарешті познайомив своїх обраниць із мамою. Першою на зустріч прийшла Саша. Мама Холостяка одразу запропонувала дівчині зайнятися рукоділлям, чого Саша дуже не любить.

— Але наприкінці мені навіть сподобалося, — зізналася дівчина, показуючи, як вона оформила пляшечку, в яку вклала своє бажання.

Мама Алекса активно цікавилася, де дівчина працює, які у неї плани та мрії.

— Мене просто засипали запитаннями, — сказала Саша, відверто відповідаючи, що зараз вона не працює.

Не стала приховувати учасниця та своїх почуттів до Алекса, зізнавшись його мамі, що закохалася у її сина.

Першою з мамою Холостяк познайомив Сашу

— Мені не хочеться тебе відпускати, — зізнався Алекс, розлучаючись із Сашою, щоб зустріти другу кандидатку — Катю.

Катя з порога справила гарне враження на маму Алекса. Дівчина активно зайнялася рукоділлям, викликавши повне захоплення в господині дому.

— Я за рік бачу себе поряд з Алексом, — зізналася мамі Катя.

Алекс із мамою

Перше побачення на Майорці дісталося Саші. Разом з Алексом вони піднялися на джипі на гору, щоб побачити острів.

— Занадто швидко пройшов проєкт, — сказала Саша. — У мене вже ностальгія.

Алекс запропонував дівчині разом зайнятися парапланінгом.

— Я цього ніколи не забуду! — захоплювалася красою видів Саша.

Алекс та Саша продовжили побачення за вечерею, а потім і у готельному номері.

— Мені подобаються твої очі, — зізнавався дівчині Холостяк. - У них стільки пристрасті.

— Так, я не хочу її ховати, — відповіла Саша. - У мене прокидається бажання щоразу, як тільки я тебе бачу.

Саша розповіла, що ніколи не будує плани на день, чим трохи засмутила Алекса, який звик все планувати.

Наступною на зустріч вирушила Катя. Алекс запропонував Каті зайнятися коньйонінгом. Дівчині, щоправда, спуск по камінню дався непросто.

— Фізично було тяжко, — зізнавалася Катя.

Пара йшла вздовж річки, водоспаду, періодично падаючи у воду.

— Алекс просто перетягував мене з каменю на камінь, — розповідала дівчина. — Дуже дбав.

— Мені хотілося її постійно захищати, і мені це подобається, — сказав Холостяк.

Найскладніше випробування було — спуск із 30-метрового водоспаду. Пара не стримувала своїх почуттів, постійно обіймалася та цілувалася.

— Ми відчуваємо одне одного, — захоплювався Алекс.

Побачення продовжилося у розкішному ресторані.

— Сьогодні просто чудовий день, — була у захваті Катя.

Дівчина призналася, що завжди планує свій день.

— Мені це цілком зрозуміло, — зрадів Холостяк.

Катя зізналася Олексу, що цей день був чудовим

Після ресторану пара перемістилася у готельний номер. Алексу знову було недостатньо відвертості у Каті.

— Я розумію, що є ще одна учасниця, — відкрилася дівчина. — Я не хотіла себе «поранити». Я вже давно відчувала потяг до Алекса.

Дівчина зізналася, що був момент, коли вона ревнувала Холостяка до Віки.

— Я відчуваю закоханість, — зізналася Катя. — Мені хочеться залишитись у цьому моменті.

— Я навчився розуміти свої почуття, — сказав Холостяк, вибираючи обручку для переможниці. — Озираючись назад, я розумію, що з Сашею та Катею у мене пов'язані найяскравіші емоції. Саша відразу взяла мене своєю грайливістю. А Катя зацікавила неприступністю.

Холостяк та дівчата згадували кожен із пройдених епізодів — від першої вечірки до останніх романтичних побачень.

— Мені було дуже важко розкрити свої почуття, — казала Катя.

— Я відразу зрозуміла, що подобаюсь Алексу, — не приховувала Саша.

— Коли я приходив на проєкт, мені хотілося закохатися, — зізнавався Алекс перед останнім рішенням. — І це сталося.

— Хочу, щоб у нас продовжилися стосунки, — сказала Катя.

— Я закохалася, — не приховувала почуттів Саша.

Обидві дівчини з'явилися на останній церемонії у розкішних золотих сукнях. Холостяк довго освідчувався у своїх почуттях кожній з дівчат.

— Ти була та особлива енергія, якої мені не вистачало, — казав він Саші.

— Ти зробила крок мені на зустріч, — був відвертий Холостяк перед Катею.

— Але нашої пристрасті може бути недостатньо, — сказав Алекс, звертаючись до Саші. — Я відпускаю тебе.

— Я приймаю твоє рішення, — відповіла, прощаючись Саша. — Шок. Я не чекала такого. Але в мене точно не розбите серце. На Алексі світ не закінчується. У мене зараз гарний настрій.

— Катю, я хочу бути з тобою! — зізнався Холостяк зворушеній учасниці.

— Я просто не вірю в це! — обіймала Алекса Катя. — Тепер ти лише мій.

Раніше Алекс Топольський пояснив, як саме обирав переможницю шоу.

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