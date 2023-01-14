Сили оборони уразили ще два пункти управління та 8 районів зосередження живої сили ворога, — Генштаб

Російський ворог продовжує нищити інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, — протягом минулої доби завдано 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 — по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Також зафіксовано понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

На сході країни окупанти й надалі ведуть безуспішні наступальні дії, на Куп’янському та Лиманському напрямках — не полишають спроб покращити тактичне положення, а на Новопавлівському, Запорізькому та на Херсонському — піддають щільному артилерійському вогню райони мирних населених пунктів.

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині. Своєю чергою українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, а також 2 інших важливих об’єкти противника.

На тимчасово окупованих територіях ворог посилює контрдиверсійні заходи. Зокрема, у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області тривають вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року було затримано та вивезено у невідомому напрямку 3 цивільних особи.

Нагадаємо, що західні військові вважають — спроби російських військ захопити Бахмут Донецької області ведуть до їхнього виснаження, що може дати ЗСУ шанс на новий контрнаступ.

Фото Генштабу ЗСУ

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