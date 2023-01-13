Окупанти розстріляли снарядами селище на Харківщині: є загиблі (фото)

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про черговий обстріл регіону, який забрав життя двох жінок.

«Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп"янського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано», — повідомив він.

За словами Синєгубова, за добу, що минула, ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.

«У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. У Дворічній Куп'янського району був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості», — повідомляв вранці очільник Харківської ОВА.

Також ворог завдав удару по Донеччині — у Кураховому пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства.

«Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахового, яке вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів», — зазначив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Нагадаємо, що днями противник завдав удару по селищу міського типу Шевченкове, що на Харківщині. Снаряди впали на ринку. Під обстрілами загинули дві жінки, близько 10 людей були поранені.

Ілюстративне фото зі сторінки Олега Синєгубова

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram