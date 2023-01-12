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«Мороз змушує гармати на фронті мовчати»: експерти про ситуацію в Україні найближчим часом

20:15 13 січня 2023
український військовий

Спроби російських військ захопити Бахмут Донецької області ведуть до їхнього виснаження, що може дати ЗСУ шанс на новий контрнаступ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств.

«Температура на сході України останніми днями була значно нижчою за нульову позначку, що робить ґрунт твердішим і відкриває вікно для потенційних зимових наступів з обох сторін. Але такі наступи можуть не відбутися ні зараз, ні під час тривалішого похолодання. Перехід від багнистої до замерзлої місцевості є важливим для використання колісних бойових і допоміжних машин, це лише один з багатьох факторів, які командири повинні враховувати, перш ніж ризикувати новим масштабним наступом. Важливими є наявність резервів, техніки та боєприпасів, а також необхідність створення слабких місць в обороні противника».

Обидві сторони, пише видання, розтягують сили повільними, але виснажливими наступальними операціями, які вже ведуться. Розвиток війни в найближчі місяці, швидше за все, буде визначатися не стільки змінами погоди, скільки відносним успіхом кожної зі сторін у виснаженні сил іншої сторони і відновленні своїх власних до весни.

Нещодавно оголошені поставки бойових броньованих машин із США, Німеччини та Франції, а також зростаючі ознаки того, що за ними можуть послідувати танки стандарту НАТО, краще підготують Україну до нового наступу. Тим часом офіційні особи в Києві висловлюють занепокоєння можливістю нового російського нападу з боку білорусі, яка знаходиться всього за 150 км на північ від української столиці.

«Український генеральний штаб до цього часу був майстром оперативного планування і витратить тижні або місяці на створення умов для наступної, вирішальної фази кампанії, — сказав Бен Годжес, генерал-лейтенант США у відставці і колишній командувач сухопутних військ США в Європі. - Хоча росія може прагнути використати мобілізованих новобранців для продовження війни, поки підтримка України з боку її союзників не зруйнується, я не бачу, що це станеться у 2023 році. Швидше я бачу Україну, яка звільнить Крим до кінця серпня».

Хоча падіння температури на сході країни, починаючи з 6 січня, робить землю твердішою, але температура від -8 до -14 градусів також є занадто низькою для того, щоб солдати могли ефективно воювати, проводячи дні поза укриттями, як того вимагає будь-який наступальний прорив.

«Людський фактор набагато важливіший за техніку, якою вони можуть пересуватися взимку, — сказав Ед Арнольд, колишній британський піхотний офіцер, який зараз працює в Королівському інституті об'єднаних збройних сил, лондонському аналітичному центрі. - За морозної погоди моральний дух, мобільність і матеріально-технічне забезпечення можуть бути підірвані. Замерзлі батареї для безпілотників і радіостанцій доводиться перезаряджати вдвічі частіше, а низька видимість може вивести з ладу безпілотники-розвідники, необхідні артилерії для наведення на оборонні споруди. Оскільки в обох сторін закінчуються артилерійські снаряди, потреба в точності, яку забезпечують безпілотники, вже іноді змушує гармати на фронті замовкати».

Раніше у США дали прогноз на перші місяці 2023 року, зазначивши, що на хід війни в України впливатимуть шість факторів.

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