«Мороз змушує гармати на фронті мовчати»: експерти про ситуацію в Україні найближчим часом

Спроби російських військ захопити Бахмут Донецької області ведуть до їхнього виснаження, що може дати ЗСУ шанс на новий контрнаступ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств.

«Температура на сході України останніми днями була значно нижчою за нульову позначку, що робить ґрунт твердішим і відкриває вікно для потенційних зимових наступів з обох сторін. Але такі наступи можуть не відбутися ні зараз, ні під час тривалішого похолодання. Перехід від багнистої до замерзлої місцевості є важливим для використання колісних бойових і допоміжних машин, це лише один з багатьох факторів, які командири повинні враховувати, перш ніж ризикувати новим масштабним наступом. Важливими є наявність резервів, техніки та боєприпасів, а також необхідність створення слабких місць в обороні противника».

Обидві сторони, пише видання, розтягують сили повільними, але виснажливими наступальними операціями, які вже ведуться. Розвиток війни в найближчі місяці, швидше за все, буде визначатися не стільки змінами погоди, скільки відносним успіхом кожної зі сторін у виснаженні сил іншої сторони і відновленні своїх власних до весни.

Нещодавно оголошені поставки бойових броньованих машин із США, Німеччини та Франції, а також зростаючі ознаки того, що за ними можуть послідувати танки стандарту НАТО, краще підготують Україну до нового наступу. Тим часом офіційні особи в Києві висловлюють занепокоєння можливістю нового російського нападу з боку білорусі, яка знаходиться всього за 150 км на північ від української столиці.

«Український генеральний штаб до цього часу був майстром оперативного планування і витратить тижні або місяці на створення умов для наступної, вирішальної фази кампанії, — сказав Бен Годжес, генерал-лейтенант США у відставці і колишній командувач сухопутних військ США в Європі. - Хоча росія може прагнути використати мобілізованих новобранців для продовження війни, поки підтримка України з боку її союзників не зруйнується, я не бачу, що це станеться у 2023 році. Швидше я бачу Україну, яка звільнить Крим до кінця серпня».

Хоча падіння температури на сході країни, починаючи з 6 січня, робить землю твердішою, але температура від -8 до -14 градусів також є занадто низькою для того, щоб солдати могли ефективно воювати, проводячи дні поза укриттями, як того вимагає будь-який наступальний прорив.



«Людський фактор набагато важливіший за техніку, якою вони можуть пересуватися взимку, — сказав Ед Арнольд, колишній британський піхотний офіцер, який зараз працює в Королівському інституті об'єднаних збройних сил, лондонському аналітичному центрі. - За морозної погоди моральний дух, мобільність і матеріально-технічне забезпечення можуть бути підірвані. Замерзлі батареї для безпілотників і радіостанцій доводиться перезаряджати вдвічі частіше, а низька видимість може вивести з ладу безпілотники-розвідники, необхідні артилерії для наведення на оборонні споруди. Оскільки в обох сторін закінчуються артилерійські снаряди, потреба в точності, яку забезпечують безпілотники, вже іноді змушує гармати на фронті замовкати».

Раніше у США дали прогноз на перші місяці 2023 року, зазначивши, що на хід війни в України впливатимуть шість факторів.

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