У Левів — вдалий день для початку нових справ, а у Тільців — для відпочинку: гороскоп на 14 січня

Попри те, що січень 2023 року, на думку астрологів, буде одним з найспокійніших у цьому році, субота, 14 січня, стане досить неоднозначним та конфліктним днем. Експерти радять будь-яку активність мінімізувати, а краще присвятити день родині та друзям.

Що принесе цей день різним знакам зодіаку, читайте у гороскопі.

Овен

Ви абсолютно впевнені в тому, що спроможні виконати навіть найнеможливіші завдання, попри те, що у вас заплановано на сьогодні так багато справ. Звичайно, впевненість у своїх силах — це чудово, проте іноді вона буває недоречною. Ви повинні ставитись до своїх обов'язків більш відповідально, хоч вам і здається, що все в будь-якому випадку буде чудовим. Прислухайтеся до своєї інтуїції та не пропускайте сигналів, які вона вам надсилає, інформує Ukr.Media.



Телець

Сьогодні ви будете схильні все перебільшувати, що призведе до того, що маленьке непорозуміння перетвориться на справжню драму. Якщо хтось зачепить вас за живе, навряд чи ви підбиратимете вирази, щоб сказати цій людині, що ви про неї думаєте. На щастя, все закінчиться набагато краще, ніж це могло б. Принаймні, всі дадуть вам спокій. Постарайтеся все ж таки хоч трохи стримуватися, інакше завтра вам доведеться мати справу з наслідками своєї сьогоднішньої поведінки.

Близнюки

У зв'язку з сьогоднішньою балакучістю Меркурія ви будете вимовляти тисячі слів за хвилину. Ніхто не зможе вас переговорити. У деяких ситуаціях це навіть може зіграти вам на руку, проте постарайтеся не пропустити момент, коли варто притримати язик за зубами. Через все це надвечір ви можете відчути себе зовсім знесиленими. Щоб відновитись і повернути внутрішню рівновагу, помедитуйте ввечері, звичайно, в абсолютній тиші.

Рак

Вам буде досить складно тримати свої думки при собі, навіть якщо ви чудово розумітимете, що це було б найрозумнішим рішенням. Якась ваша частина шалено хоче висловитися, ніби це її святий обов'язок розкрити світові те, що криється у вашій душі. Майте на увазі, що якщо ви вирішите сказати хоч пару слів, вам складно буде зупинитися. Тому якщо не хочете розкрити всі свої секрети, краще не починайте. Будьте обережні.

Лев

Вдалий день для початку справ, зовсім не схожих на те, чим ви займалися раніше. Вам вдається швидко розібратися у всьому новому, знайти людей, які готові поділитися досвідом та запропонувати реальну допомогу. Дуже гостре ділове чуття; угоди та купівлі виявляються вигідними. Можливе відновлення відносин (ділових чи особистих), раніше розірваних через несприятливі обставини. Ви не повторите старих помилок і не допустите промахів, тому тепер все буде складатися гармонійно. Намагайтеся більше бути на людях, не соромтеся демонструвати свої таланти: день чудово підходить для розумної самореклами.

Діва

Ви відомі своїм критичним мисленням, проте сьогодні готові вийти за звичні рамки. До вашого сузір'я входить ретроградний Меркурій, який надасть вам величезне поле для розумової діяльності. На ваш величезний подив, ви практикуватимете менш практичний і більш філософський підхід у справах. Майте на увазі, що це не зовсім правильно, коли йдеться про матеріальне майно. Якщо вас відвідає якась яскрава ідея, неодмінно запишіть її. Зараз ви навряд чи зможете її реалізувати, проте незабаром вам представиться така можливість.

Терези

Останнім часом ви дуже мало спілкувалися зі своїми друзями і у ваших стосунках почав пробігати холодок. Однак сьогодні у вас буде можливість виправити ситуацію, що склалася — не проґавте її. Поділіться з оточенням ідеями, що переповнюють вас, але тільки не розкривайте свою душу. Розкривати свої почуття не завжди безпечно. Уникаючи розмов до душі, постарайтеся бути максимально обережними у виразах.

Скорпіон

Друзі та колеги дадуть вам ту підтримку, якої ви зараз так потребуєте. Можливо, ви отримаєте якусь приємну новину, яка допоможе зняти напругу останніх днів. Однак це не означає, що життя стане простішим. Зірки відкриють перед вами дивовижні можливості, і щоб скористатися ними, вам доведеться добряче попрацювати. Як відомо, легко не виловиш і рибку зі ставка. Якщо вам зроблять якусь привабливу пропозицію, не поспішайте з відповіддю — у вас є час подумати. Не ігноруйте поради свого внутрішнього голосу.

Стрілець

Обставини, що склалися, змушують вас сумніватися в собі, проте ви неодмінно з усім впораєтеся. Якщо ви не впевнені у своєму наступному кроці, порадьтеся з кимось, кому ви довіряєте — ця людина зможе дати вам цінну пораду. До вашого сузір'я входить Юпітер, який наблизить вас до ваших цілей. Замість того, щоб турбуватися про те, що щось може піти не так, використовуйте силу позитивного мислення, щоб якнайшвидше досягти бажаного.

Козоріг

Ви склали грандіозний план і впевнені, що слідувати йому — найкраща стратегія на сьогодні. Ви знаєте, що завдяки вашим розміреним діям все нарешті стане на свої місця. Крім того, ваша увага до дрібниць додасть вам продуктивності. Все це звучить чудово, проте чи не є ваша раптова бурхлива діяльність звичайним прикриттям ваших емоційних проблем? Поговоріть з близьким другом і поділіться з ним тим, що вас турбує. Розкривши комусь свої страхи, ви зробите крок до позбавлення від них.

Водолій

Можливості з'являтимуться перед вами в найнесподіваніший час і за найнесподіваніших обставин. Однак майте на увазі, що привабливі пропозиції, які вам роблять, не завжди такі прекрасні, якими здаються на перший погляд. Вся річ у тому, що Юпітер дуже любить яскраві фантики, тому загортає у привабливі обгортки найтривіальніші речі. Однак у всьому цьому є певний плюс: у гонитві за цим ілюзорним блиском ви можете почати займатися особистісним розвитком.

Риби

Вам захочеться повернутися до своїх нереалізованих надій та мрій, коли друг розповість вам історію про свої досягнення. Те, що почнеться як звичайна бесіда, може перетворитися на по-справжньому грандіозне починання. Нагадайте собі про те, що ви здатні на подвиги. Поставте собі конкретні цілі, продумайте план дій і починайте втілювати задумане у життя.

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