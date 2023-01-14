ЗСУ ліквідували за добу 530 окупантів та знищили шість танків ворога, — Генштаб

Втрати окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення склали вже 114 660 військових. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували ще 530 російських солдатів, повідомили в Генштабі.



Також було знищено:

- танків — 3104 (+6) од.,

- бойових броньованих машин — 6173 (+6) од.,

- артилерійських систем — 2090 (+4) од.,

- засоби ППО — 219 (+1) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1867 (+2),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4846 (+13) од.,

- спеціальної техніки — 186 (+2).

Українці вдячні ЗСУ за те, що б'ють окупантів й женуть їх з нашої землі. Вони бажають українським воїнам твердості та сил у боротьбі з ворогом.







Нагадаємо, у своєму нещодавньому відеозверненні президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання, день і ніч захищають нашу країну від російських загарбників.

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