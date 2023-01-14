39.94 / 40.67 42.02 / 43.13
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ ліквідували за добу 530 окупантів та знищили шість танків ворога, — Генштаб

8:54 14 січня 2023
вантаж 200

Втрати окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення склали вже 114 660 військових. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували ще 530 російських солдатів, повідомили в Генштабі.

Також було знищено:
- танків — 3104 (+6) од.,
- бойових броньованих машин — 6173 (+6) од.,
- артилерійських систем — 2090 (+4) од.,
- засоби ППО — 219 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1867 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4846 (+13) од.,
- спеціальної техніки — 186 (+2).

Українці вдячні ЗСУ за те, що б'ють окупантів й женуть їх з нашої землі. Вони бажають українським воїнам твердості та сил у боротьбі з ворогом.



Нагадаємо, у своєму нещодавньому відеозверненні президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання, день і ніч захищають нашу країну від російських загарбників.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

квіти

Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

Наслідки попереднього обстрілу Запоріжжя ракетами С-300

У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Гривні

Переселенцям масово відмовляють у виплатах на проживання: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

Гороскоп

Близнюкам — виконання бажань, Стрільцям — несподівані зміни, Скорпіонам — вирішення фінансових проблем: гороскоп на 13 січня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту