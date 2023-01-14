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Летіли з північного напрямку: військові розповіли, якими ракетами росіяни вдарили по Києву 14 січня

11:46 14 січня 2023
ракета

14 січня росія атакувала Київ та область ракетами, що летіли з північного напрямку балістичною траєкторією.

Про це в етері 24 каналу заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Швидше за все, це ракети, які летіли балістичною траєкторією. З північного напрямку. Балістика недоступна, щоб ми її виявляли й збивали», — сказав він.

За словами Ігната, фахівці вивчатимуть уламки, який тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, що летять по балістичній траєкторії.

Повідомлення про ракетну небезпеку надійшло з запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

Спікер Повітряних сил також підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі. Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їхній політ відстежується.

Сьогодні внаслідок атаки на Київську область у регіоні пошкоджено 18 приватних будинків. Постраждали дахи та вікна. У Києві уламки ракети впали на нежитловий об'єкт у Голосіївському районі столиці, там виникла пожежа.

Згодом з'явилися фото з території музею Пирогово, де впали уламки ракети.

У столиці також зафіксовано влучення в об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали і рано-вранці, але тривогу не оголошували. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк запевнив, що вибухи не пов'язані з військовими діями. Також повідомлялося про вибухи у Запоріжжі.

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