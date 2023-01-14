У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

В суботу, 14 січня, у Києві та Запоріжжі вранці пролунали вибухи. Повітряну тривогу оголошували лише у Запорізькій області.

Так, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти вранці знову атакували Запоріжжя і закликав жителів міста та області терміново пройти в укриття та перебувати у них до закінчення повітряної тривоги.

В той же час у Києві та області повітряну тривогу не оголошували.

Ситуацію у столиці прокоментував заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Звуки вибухів, які можна було почути в Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з півночі поки що немає», — зазначив Павлюк.

За його словами, вибухи не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза — у регіоні лунав би сигнал тривоги.

Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.

В той же час голова Київської військової обласної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що відбулося загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.



«Попередньо, без постраждалих», — написав він.

Нагадаємо, 13 січня ворог розстріляв снарядами селище Дворічна на Харківщині, вбивши двох літніх жінок. А в сусідньому Куп'янську внаслідок обстрілами був пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік.

2357

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram