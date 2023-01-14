Переговорів не буде: таролог розповіла, які події покажуть, що війну закінчено

Таролог Яна Пасинкова, яка впевнена в тому, що Україна переможе і стане частиною нової світової спільноти, пояснила, які події сигналізуватимуть про фінішну пряму у війні в Україні.

В інтерв'ю «КаПаБу» вона розповіла, що таким знаком стане повернення ЗСУ двох поспіль захоплених областей.

«Причому сьогодні новина, що звільнена така-то область, а завтра — новина про те, що друга… Чекайте якнайшвидшої перемоги після цих подій», — сказала вона.

Згідно з прогнозом експерта, жодних договорів будь-яких сторін не буде, це не спрацює. Єдиний ефективний засіб — міць ЗСУ, їхні зусилля щодо звільненню територій.

Таролог стверджує, що США ведуть переговори про припинення війни, тільки далеко не мирними способами для російської федерації. При цьому, додала Пасинкова, жодних «жестів доброї волі» з боку рашистів не буде.

Нагадаємо, раніше астролог Яна Медвецька назвала найбільш небезпечні дні зими і січня зокрема.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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