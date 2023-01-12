Можливий замах на Зеленського: астролог назвала найбільш небезпечні дні зими

На відміну від австралійського астролога Анжели Перл її українська колега Ольга Медвецька вважає, що у січні є загроза нового прориву росії на територію України. За її словами, це може трапитися поблизу 20-х чисел січня.

Про це вона розповіла у інтерв'ю УНІАН.

«Але нічого у окупантів з того не вийде. Небезпеку і випробування для нашого народу очікуємо також поблизу 28 січня. Наступний період підвищеної небезпеки буде близько 10 лютого (приблизно з 5 по 15 число) через з’єднання Меркурій-Плутон — це аспект великої небезпеки з повітря, а також ушкодження засобів комунікацій, а також ушкодження транспортних засобів і транспортних шляхів. Проте з великою вірогідністю цю атаку буде успішно відбито», — сказала Медвецька.

Вона додала, що є загроза і для президента України Володимира Зеленського: «Також дуже небезпечним днем буде 20 січня. Цієї дати може бути скоєно замах Зеленського. Проте для нього все закінчиться добре».

Загалом найнебезпечніші дні цієї зими — це 20, 28−29 січня та 5−15 лютого.

Також Ольга Медвецька прогнозує, що повноцінна перемога України у 2023 році ще не настане.

«Весна цього року справді принесе події, які можна назвати переможними. Проте я не думаю, що це буде повного припинення війни. Однак основні справи для перемоги будуть зроблені якраз навесні 2023 року», — сказала вона.

При цьому астролог додала, що навесні також очікуються найважливіші та наймасштабніші події, проте, скоріш за все, вже починаючи з квітня.

Нагадаємо, раніше Медвецька спрогнозувала полегшення ситуації з енергозабезпеченням українців вже у березні.

Фото Офісу президента України

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