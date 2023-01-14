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«Влучань в об’єкти інфраструктури немає»: стали відомі наслідки атаки ворога на Київ

12:19 14 січня 2023
Рятувальники на місці інциденту

Під час сьогоднішньої ранкової ракетної атаки на Київ не було критичних влучань в об'єкти інфраструктури. Жертв та постраждалих також немає.

Про це повідомив заступник Київського міського голови Володимир Бондаренко в ефірі телемарафону.

«Щодо наслідків: критичних влучань немає, постраждалих і загиблих немає. Що стосується ракетних ударів, поки що стратегічна авіація країни-терориста перебуває в повітрі і декілька ракетоносіїв — на бойовому чергуванні в морі. Тож не варто ігнорувати сигналів повітряної тривоги», — розповів Бондаренко.

Разом з тим він зазначив, що міські служби максимально оперативно реагують на всі події. Вже виявлено уламки ракети, вивчатиметься її тип і звідки вона летіла.

«Що стосується пожежі, яка була на одному з нежитлових об'єктів в житлових в Голосіївському районі, станом на зараз вона ліквідована», — додав Бондаренко.

Він уточнив, що падіння уламків ракет в Голосіївському районі і пожежа не пов'язані. За його словами, «це була інша точка».

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару. За словами мера Віталія Кличка, були вибухи в Дніпровському районі, а в Голосіївському впали уламки ракет. Також внаслідок ранкової атаки було пошкоджено 18 приватних будинків на території Київської області.

В то же час українців попередили про можливість масованого ракетного удару. При цьому заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ не виключає можливість зміни початкового курсу ворожих ракет, що їх по Києву було запущено з північного напрямку.

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