Представляються «службою підтримки «Київстар»: шахраї розробили нову схему грабунку українців

Під час війни в Україні активізувалися шахраї. Нещодавно аферисти стали

представлятись «службою підтримки «Київстар». Вони пропонували українцям «вирішити проблеми з мобільним зв'язком» й одночасно крали мобільні номери, повідомляє «Апостроф».



За інформацією ресурсу, одна з жертв шахраїв розповіла, що аферисти телефонують і пропонують «під'єднати номери абонентів до резервної вежі». Після цього нібито абонент не матиме проблем зі зв'язком та мобільним інтернетом.

Жінці запропонували здійснити операцію зі зміни сім-карти, заявивши, що її номер залишиться тим самим, але «в нього буде інший статус, що дозволить приєднати абонента до резервної вежі».

Після цього шахраї попросили дочекатися повідомлення від «Київстар» з довгим кодом та продиктувати його.

«Вони просто заблокували мою сім картку, а номер мій використовували, щоб залізти в усе — до Приватбанку, Монобанку, пошти… Все виглядало так, ніби я сама ліквідую свою сім-картку і роблю нову за своїм номером. Це все робилося хвилин 10, у цей час шахрай тримав мене на зв'язку, просив „згенерувати код абонента“ — будь-які 4 цифри. І на кожний мій варіант говорив „такий вже є“ (пін-код у нього не підходив, що не ясно!). З моїх відповідей він щось „нагенерував“ і тут дзвінок обірвався й мобільний зв'язок у мене зник», — цитує ресурс постраждалу від шахраїв жінку.

За цей час ділки зняли з карток жінки 55 тисяч гривень.

Постраждала додала, що шахраї представилися «службою Київстару», а дзвонили з номера 066 — з Vodafone, але на це вона відразу не звернула увагу.

Раніше повідомлялося про шахраїв, які «заробляють» на родичах полонених українців.

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