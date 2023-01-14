Чи можна вживати алкоголь під час схуднення: дієтологиня здивувала відповіддю

Як відомо, більшість дієт спрямовано на зниження кількості споживаних калорій. На повсякденне життя це накладає низку обмежень. Особливо важко дотримуватися дієти у період свят, коли майже кожний стіл ломиться від їжі.

Якщо зі стравами варто бути обережним, то алкоголь, тим, які худнуть, можна пити, але тільки деякі види та у помірній кількості, повідомила дієтологиня Марта Фармага в Instagram.

За словами лікарки, у більшості випадків за відсутності прямих медичних протипоказань за станом здоров'я та віком якісні алкогольні напої можуть бути сумісні з процесом зниження ваги.

Дослідження показали, що люди, які до дієти помірно вживали алкоголь, а потім повністю його виключають, схильні до зривів, під час яких їдять і п'ють набагато більше норми.

Проте кількість алкогольних напоїв має бути дозована, інакше досягти мети зниження ваги навряд чи вдасться.

Як відомо, алкоголь — це висококалорійні напої, які додають зайвих калорій.

Алкоголь стимулює апетит. Підвищення апетиту може виникати відразу, продовжуватись протягом дня й навіть наступного дня.

Спиртне знижує рівень самоконтролю і в результаті шанси «зірватися» та переїсти зростають.

Під час схуднення лікарка радить вибирати менш калорійні напої без будь-яких добавок, наприклад, сухі вина, горілку тощо.

Доза для кожного індивідуальна та залежить від стану здоров'я, ваги, статі, віку та індивідуальних особливостей метаболізму.

При схудненні алкоголь не можна вживати на голодний шлунок, а поєднувати з білковою їжею.

Свою «норму» не варто перевищувати.

Найкраще уникати коктейлів, лікерів та інших солодких напоїв, а вибирати чистий алкоголь.

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