Ніби вичавлений лимон: Віра Брежнєва опублікувала в соцмережі пронизливе звернення

Співачка Віра Брежнєва, яка залишила росію після нападу путіна на Україну, намагається налагодити нове життя.

Спочатку вона допомагала співвітчизникам в Італії, де займалася сортуванням товарів для біженців та допомогою переселенцям.

При цьому вона не реагувала на плітки про розлучення з Костянтином Меладзе, хоча пара вже давно не з'являлася на людях разом. Також з її пальця зникла і обручка, з якою Віра раніше ніколи не розлучалася.

Крім того, вчора в мікоблозі співачки було опубліковано проникливе послання, з якого багато шанувальників зробили висновок, що співачка важко адаптується до нової реальності.

У сторіз Віра порівняла себе з вичавленим лимоном. А також написала про те, що багато хто з нас, сам того не підозрюючи, стає заручником негативних емоцій.

«Коли життя стискає вас, коли хтось спричиняє біль або ображає, коли щось іде не за вашим планом. Якщо страх, гнів і біль походять від вас, це лише тому, що вони всередині вас. Що тримати всередині — вирішувати лише вам», — написала вона.

Оскільки у сторіз немає можливості писати коментарі, багато шанувальників не змогли висловити їй співчуття або підбадьорити.

При цьому вони сподіваються, що якщо в житті співачки почалася не зовсім світла смуга, вона незабаром закінчиться, і артистка знову стане веселою, чарівною і милою білявкою.

Нагадаємо, у грудні співачка вперше за 9 місяців знову вийшла на сцену — це сталося у Ризі.

Фото instagram.com/ververa

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