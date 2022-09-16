Оформили розлучення ще влітку: заявлено про розставання Меладзе та Брежнєвої

На відміну від Валерія Меладзе, новини про якого іноді з'являються у мережі, про Костянтина Меладзе та його дружину Віру Брежнєву практично нічого не чути — за винятком того, що екс-«ВІА Гра» займається волонтерством й створила у Польщі «власне тріо».



Про Костянтина Меладзе писали, що він нібито перевіз до себе до Італії з України свою першу родину — дружину Яну та дітей.



У ЗМІ давно з'являлися новини про можливе розставання Брежнєвої та Меладзе. Нещодавно з'явилося ще одне підтвердження цього.



Українська блогерка Олена Жужа розповіла (звісно, не навівши жодних доказів), що співачка та композитор розірвали шлюб ще влітку, але вирішили не афішувати таку безрадісну подію. Однією з передбачуваних причин розставання пари люди, які знають, називають невірність Меладзе, пишуть ЗМІ.

Сама Віра Брежнєва хоч і ігнорувала влітку всілякі чутки про своє особисте життя, але всіляко підігрівала інтерес публіки до цієї теми. Так, після чергової хвилі розмов про її розлучення з Меладзе співачка виступила з вкрай цікавою заявою. У ній вона натякнула на непростий період свого життя.

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