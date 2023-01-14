Позбавлена Зеленським ерекції путіністка Лоліта заговорила про повернення до Цекала

Співачка Лоліта, яка повністю зреклася своєї країни, колись стала популярна завдяки союзу з Олександром Цекало. Їхній шлюб закінчився розривом, але викреслювати ці сторінки зі своєї біографії артистка не має наміру.

Цього року Лоліта планує відзначити круглу дату — їй виповниться 60 років. Незважаючи на «пенсійний» вік, співачка чудово виглядає, активно працює і взагалі не відстає від молоді.

Після новорічних свят зрадниця Мілявська вирушила на відпочинок у теплі краї, а потім у Telegram-каналі артистка опублікувала ролик, записаний під час відпочинку на пляжі.

У ньому вона повідомила, що, схоже, їй час задуматися про ювілейне шоу. При цьому Лоліта раптом задалася питанням про те, що в ювілей, можливо, не гріх було б повернутися до витоків — згадати часи в компанії з Цекало у складі кабаре-дуету «Академія».

«Як Ви думаєте, потрібно щось із зовсім старих пісень, період „Академії“, наприклад, заново брати?⁣⁣ Через характер не люблю повертатися до вже зробленого, тому питаю пораду», — звернулася до передплатників Лоліта.

Фанати справді виявили бажання допомогти своєму кумиру та запропонували масу ідей. Як не дивно, більшість із них виступила за те, щоб Мілявська виконала свої хіти минулих років, які співала колись із Олександром Цекалом.

Нагадаємо, що пара розлучилася ще 2000 року. Загалом у житті Лоліти було п'ять чоловіків, з останнім вона розлучилася 2020 року, але на особистому житті хрест не поставила. Щоправда, нещодавно президент України Володимир Зеленський ненароком позбавив виконавицю ерекції, тож більше шлюбів у неї може й не бути.

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