Співачка Лоліта, яка відмовилася від України, де вона народилася, записала відео, в якому «поскаржилася», що президент України Володимир Зеленський геть-чисто вбив всю її пристрасть.



Вся річ у тому, що Лоліта потрапила до списку 119 діячів культури щодо яких Україною було запроваджено нові санкції.



Окрім Лоліти, до «чорного» списку потрапили зірки російської естради Сергій Лазарєв, Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Лариса Доліна та інші яскраві артисти, які підтримують країну-агресорку.



Зеленський пообіцяв повідомити про введені обмеження компетентні органи Європейського Союзу та США. Президент України особисто добиватиметься, щоб Захід запровадив аналогічні санкції щодо артистів.



Але багато хто з тих, хто потрапив до списку, навіть не знали про те, що сталося. Про свої «переживання» артистка розповіла у соцмережі.



«Тільки збиралася сексом займатися, приятель надіслав мені список усіх, кому щось заборонили в Україні. Я подивилася, знайшла себе. Там найцікавіше було, від чого зникла ерекція миттєво, що тепер мені не можна ні на яких судах у водах України колихатися, і навіть на військових чомусь написано не можна, а я і не сильно збиралася … Люди, ну не займайтеся фігнею. Ну чого ви домоглися? Просто позбавили мене ерекції», — позіхаючи повідомила розпатлана зірка.



Звісно, залишається лише гадати, що заспіває уродженка Львова після поразки росії у війні, коли їй перекриють кисень для виступів у ЄС, а в росії йтиме громадянська війна.



Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як у росії артисти, режисери та письменники культивують ненависть до України.

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