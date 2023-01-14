Джилл Байден видалили дві ракові пухлини

Перша леді США Джилл Байден перенесла 11 січня операцію з видалення двох злоякісних пухлин на шкірі. Про це заявив лікар Білого дому Кевін О`Коннор. Йдеться про базальноклітинні карциноми — найпоширенішу форму раку шкіри. Дружина американського президента почувається добре.

Телеканал CNN повідомляє, що місис Байден провела у Національному центрі військової медицини ім. Уолтера Ріда кілька годин. Президент Джо Байден супроводжував дружину. Однак він не зміг постійно перебувати поряд з нею. Лікарню перша леді залишила самостійно.

Пухлини були успішно видалені за допомогою мікрографічної операції методом, який ще в 1930-х роках розробив Фредерік Мос. У ході такої операції хірург послідовно видаляє шари шкіри доти, доки не виявляє під мікроскопом повну відсутність слідів пухлини.

Уточнюється, що у Джилл Байден карциноми виявили над правим і лівим очима під час планового огляду. У неї також було видалено ще одну шкірну пухлину, яка загрожувала стати злоякісною.

У минулому у Джо Байдена також було видалено кілька злоякісних утворень на шкірі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джо та Джилл Байден наприкінці грудня приймали у Білому домі президента України Володимира Зеленського.

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