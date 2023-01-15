Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у травні 2022 року уклав з фірмою ТОВ «Прайм Ріелті-Сервіс» договір за бюджетні гроші з оренди складу площею 38,7 тис. м кв. за адресою вул. Любарського, 98, за понад 42,5 млн грн на місяць. Про це свідчить підписаний договір між Валентином Резніченком та директором ТОВ «Прайм Ріелті-Сервіс» Світланою Ященко. Документи з оренди опублікував на своїй сторінці у Facebook відомий журналіст Станіслав Речинський.







У той же час, як пише журналіст, склад компанії «Нова пошта», що знаходиться по вул. Малиновського, 98А, Дніпропетровська ОДА для своїх потреб взяла у користування безкоштовно, що має під собою правові підстави згідно з примусовим відчуженням чи вилученням майна в умовах воєнного стану.

«Договір із ТОВ „Прайм Ріелті-Сервіс“ (42 654 069) ще діє. Ймовірно, половину суми або навіть більше йде Валентину Резніченко. Примітно, що це перший відомий випадок в Україні починаючи з 24 лютого 2022 року, коли помешкання було взято в оренду органами влади, а не передано чи отримано безкоштовно у тимчасове користування. Оренда такого складу також завищена в 2−3 рази порівняно з ринковими пропозиціями початку 2022 року. Також відомо, що у Дніпрі та області безлічі порожніх складів, але ж Валентину Резніченку був потрібен саме цей склад», — пише журналіст Станіслав Речинський.

ТОВ «Прайм Ріелті-Сервіс», якому належить вказаний склад, згідно з даними Youcontrol, володіє Денис Островський, якого у Дніпрі журналісти називають людиною нардепа Вадима Нестеренка.

Як пишуть дніпропетровські журналісти, Денису Островському належить скандальне ТОВ «БК «Будінвест». Ця фірма в останні роки отримує кращі підряди від Дніпровської міськради, влади та комунальних підприємств Дніпропетровської області. Серед них — реконструкція новомосковського стадіону «Металург», дитячі та медичні заклади.

На діяльність Дениса Островського та його будівельної фірми «Будінвест» наприкінці 2021 року звернули увагу правоохоронні органи, розпочавши розслідування щодо можливого присвоєння коштів при реконструкції стадіону школи № 1 міста Перещепине Дніпропетровської області, яке замовив Департамент капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації у будівельної фірми «Будінвест» за 49,71 млн грн.

Також, як пише журналіст, НАБУ розслідує підряди для фірми Дениса Островського, які виграли тендери у Рівненській ОДА.



У листопаді 2022 року журналісти «Схем» та Української правди опублікували розслідування, про те, як Валентин Резніченко «розпиляв» 1,5 млрд грн на ремонті дорогої області разом зі своїм тренером.

Наприкінці грудня 2022 року детективи НАБУ прийшли з обшуками до фігурантів розслідування, пов'язаного із «Великим будівництвом», серед яких голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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