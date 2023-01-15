У Дніпрі з-під завалів зруйнованого ракетою будинку врятували жінку (фото, відео)

У Дніпрі, де ракета зруйнувала частину житлової багатоповерхівки, кількість жертв збільшилася — наразі відомо про 21 загиблу людину.

Тим часом рятувальники продовжують розбирати завали. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, з-під завалів вдалося врятувати жінку, голос якої вночі чули рятувальники.

«Жінка, яку рятувальники почули під час хвилини тиші близько першої ночі 15 січня, об 11:30 була врятована з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі», — зазначив він.

За даними заступника очільника Офісу президента Кирила Тимошенка, станом на 11:30 15 січня відомо, що серед загиблих - одна дитина. Травмована 71 особа, з них 13 дітей. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. За інформацією ГУ НП, розшукується 40 осіб.

Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі триває. З місця ракетного удару вивезено приблизно 3780 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, вибух зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230.

Фото зі сторінки МВС України

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram