Ексгравець збірної України помер у Польщі через два дні після ювілею

Сумна новина прийшла з Польщі, де через два дні після 40-річного ювілею помер колишній баскетболіст збірної України Данило Козлов. Про трагедію на своїй сторінці у Facebook повідомив експартнер спортсмена у національній команді Сергій Ліщук. Причина смерті невідома.

У 2005—2012 роках Сергій Козлов виступав за рідне «Дніпро», після чого захищав кольори МБК «Миколаїв» та «Говерли». У складі збірної України Данило виступав на Євробаскеті-2011.

Свою кар'єру баскетболіст завершив у 2015 році в Польщі, де залишився жити та працював дитячим тренером. Після початку повномасштабного вторгнення росії до нашої країни Козлов активно допомагав біженцям з України. У спортсмена залишилися дружина Тетяна і двоє синів — Микита та Давид.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексбаскетболіст збірної України Андрій Ботичев пішов з життя у 45 років.

Фото Facebook

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