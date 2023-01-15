«Мені не почали подобатися чоловіки»: «мастершеф» Клопотенко пояснив свої нафарбовані нігті

Відомий кулінар Євген Клопотенко, якому періодично закидають нетрадиційну орієнтацію, пояснив фоловерам, чому він фарбує нігті.

В Instagram він розповів, що ще 15 років тому у холодну пору року почав наносити захисний лак для нігтів. Він вважає, що руки мають бути такими ж охайними, як обличчя чи волосся.

«Коли мороз — я використовую крем для рук і крем для лиця. Ще в мене є 144 різні креми для волосся, бо вони роблять мої кучері здоровішими та слухнянішими. Це про нормальне ставлення до себе. Я знаю, що для багатьох це дико. Так буває, що все нове і незвичне — дике. А для мене фарбувати нігті — це те ж саме, що мити голову. Розкажу секрет: коли я пофарбував нігті, мені не почали подобатися чоловіки. Піду пофарбую волосся, можливо це допоможе. Цьом», — іронізує Клопотенко.

Фоловери висловлювали різні думки з цього приводу. Цей допис прокоментував й колега Клопотенко — шеф-кухар Володимир Ярославський.

Нагадаємо, що після осінніх вибухів у столиці України кулінар назвав це криком росії перед смертю та додав, що гнилі країни довго смердять, але не виживають.

Фото Євгена Клопотенка із соцмереж

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