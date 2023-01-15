«Мету удару досягнуто»: міноборони росії відзвітувало про масове вбивство в Дніпрі, путін залишився задоволеним

Внаслідок ракетної атаки по Дніпру 14 січня загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим. Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC News, російське міністерство оборони стверджує, що 14 січня було завдано ракетного удару «по системі військового управління України та пов'язаними з нею об'єктами енергетики».

«Всі призначені об'єкти уражені. Мета удару досягнута», — йдеться в офіційному повідомленні міністерства оборони росії.

Російський президент володимир путін у неділю схвально відгукнувся про перебіг вторгнення в Україну і висловив сподівання, що російські військові ще неодноразово потішать результатами своєї роботи.

«Динаміка позитивна. Все розвивається в рамках плану міністерства оборони та генштабу. І сподіваюся, що наші бійці ще не раз порадують нас своїми результатами бойової роботи», — заявив путін в інтерв'ю російським пропагандистам.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як діяти, якщо від вибуху руйнується будівля, в якій ви знаходитесь.

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