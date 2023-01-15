Як діяти, якщо від вибуху руйнується будівля, в якій ви знаходитесь: кілька головних правил поведінки

Ворог не припиняє завдавати ударів по інфраструктурі та житловим будинком, руйнуються дома, під завалами яких опиняються люди.

В МВС дали кілька порад, що робити людям, які опинилися в районі обстрілів.

Тим, хто може залишити будівлю, рекомендують не користуватися ліфтом. Треба за можливості попередьте інших про небезпеку обвалу. Необхідно зберігати спокій та не створвати тисняву під час спуску сходами, а потім відійти від будинку якомога далі.

Якщо будівлю покинути неможливо: тримайтеся подалі від вікон та балкону; за можливості перекрийте воду, газ та знеструмте приміщення; розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.

Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу; намагайтеся вивільнити руки та ноги; за можливості телефонуйте 101; можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги за можливості стукайте по трубах чи батареях.

Нагадаємо, що у Дніпрі, де напередодні ворожа ракета поцілила у багатоповерхівку, рятувальники продовжують розбирати завали. Вже відомо про понад 20 жертв та десятки поранених.

Фото ДСНС

26

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram