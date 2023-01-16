«Терористи прийдуть і за вами»: Зеленський звернувся до росіян, які «не помічають злочинів»

За день, який пройшов після атаки російських терористів на жилий будинок у Дніпрі, там тривав розбір завалів.

Про це сказав у зверненні за результатами 326-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там триває розбір завалів. Залучені всі необхідні служби. Дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію! Дякую ДСНС, поліції та Нацгвардії. Хочу подякувати комунальним службам, нашим лікарям, усім волонтерам, звичайним дніпрянам, які допомагають!» — сказав очільник Української держави.

За його словами, на вечір неділі залишалась невідомою доля понад 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів.

«Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них — шість дітей. Боремося за кожну людину! Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя. За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей із різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим», — сказав очільник держави.

І це дуже важливо, вважає президент Зеленський, це показує, що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор.

В той же час жодного слова не прозвучало з рф.

«Хочу сказати всім тим у росії — і з росії, — хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору … Хоча чудово все бачать і знають … Ваше боягузливе мовчання, спроба „перечекати“ те, що відбувається, закінчаться лише тим, що якось ці ж терористи прийдуть і за вами. Зло дуже чутливе до боягузливості. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться чи намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, не буде кому вас захищати» — певен український лідер.

За його словами, не менш важливо, що саме наступного дня після терористичного акту прийнято розширення наших санкцій проти громадян росії та інших осіб, які допомагають терору.

«Майже 200 — це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі — у Європі, у світі», — певен президент Зеленський.

Нагадаємо, станом на ранок 16 січня з-під завалів зруйнованого ракетою будинка дістали тіла 35 людей, серед них — двоє дітей.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram