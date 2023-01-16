Удар терористів по будинку у Дніпрі: атака ворога забрала життя 35 людей, серед них — двоє дітей

В Дніпрі вже 40 годин поспіль триває рятувальна операція у зруйнованому російською ракетою багатоповерховому будинку. Як повідомив очільник обласної адміністрації Валентин Резніченко, минулої ночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки по вулиці Набережної Перемоги тіла ще кількох загиблих.

Тож станом на ранок 16 січня ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку, серед яких двоє дітей.

Поранення різного ступеня отримали 75 мешканців, в т. ч. 14 дітей.

Доля ще 35 мешканців будинку нині невідома. Пошук людей під завалами триває.

Нагадаємо, що по будинку російська армія випустила ракету Х-22 (всього 14 січня по Укрраїні прилетіло п'ять таких ракет). Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Масове вбивство цивільних у Дніпрі спричинила ракета, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року. За словами командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, нині у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. При цьому при застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі у ракети може становити сотні метрів.

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