40.00 / 40.65 42.25 / 43.18
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Удар терористів по будинку у Дніпрі: атака ворога забрала життя 35 людей, серед них — двоє дітей

7:55 16 січня 2023
Оперативне фото ДСНС

В Дніпрі вже 40 годин поспіль триває рятувальна операція у зруйнованому російською ракетою багатоповерховому будинку. Як повідомив очільник обласної адміністрації Валентин Резніченко, минулої ночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки по вулиці Набережної Перемоги тіла ще кількох загиблих.

Тож станом на ранок 16 січня ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку, серед яких двоє дітей.

Поранення різного ступеня отримали 75 мешканців, в т. ч. 14 дітей.

Читайте також: «Рятуватися я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків…»: дівчина, яка дивом вижила в Дніпрі, розповіла страшні подробиці трагедії

Доля ще 35 мешканців будинку нині невідома. Пошук людей під завалами триває.

Нагадаємо, що по будинку російська армія випустила ракету Х-22 (всього 14 січня по Укрраїні прилетіло п'ять таких ракет). Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Масове вбивство цивільних у Дніпрі спричинила ракета, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року. За словами командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, нині у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. При цьому при застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі у ракети може становити сотні метрів.

371

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Русана

«Мала бути на службі, але залишилася вдома через ГРЗ»: під завалами зруйнованого в Дніпрі будинку шукають героїчну захисницю «Азовсталі»

Астрологія

На Тельців чекає розплата за безвідповідальність, Ракам варто притримати язика, а Рибам треба подолати свої страхи: гороскоп на 16 — 22 січня 2023 року

квіти

Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

Гривні

Переселенцям масово відмовляють у виплатах на проживання: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту