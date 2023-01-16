На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається атакувати й зазнає значних втрат у живій силі

Минулої доби російські загарбники завдали кілька ракетних ударів по українських містах та селах, а також здійснили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під вогонь потрапила громадська інфраструктура Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.



За даними Генштабу, противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах та зазнає значних втрат у живій силі.



На Бахмутському напрямі російські загарбники обстріляли понад 25 населених пунктів — Спірне, Озарянівку, Кліщіївку, Івано-Дар'ївку, Соледар, Бахмут, Дружбу, Нью-Йорк та Північне.

На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювалися Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Першотравневе, Мар'їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка.



Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Орловка.



На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ у районах понад 24 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріл населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали, зокрема, Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.



Українська авіація минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.



Як повідомляли «ФАКТИ», у Дніпрі вже майже дві доби триває рятувальна операція у зруйнованому російською ракетою багатоповерховому будинку. На ранок 16 січня відомо про 35 загиблих та 74 поранених. Доля 35 мешканців зруйнованого будинку наразі невідома.

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