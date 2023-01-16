За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували ще 790 російських терористів та знищили 12 ворожих танків, — Генштаб

Сили оборони України героїчно тримають фронт, множачи втрати ворога. Так, станом на ранок 16 січня кількість знищеного особового складу окупантів зросла ще на 790 осіб, таким чином загальна цифра втрат ворожої армії з 24 лютого перевищила вже 116 тисяч. Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Також за минулу добу було знищено аж 12 танків (загальна кількість згорілих в Україні сталевих монстрів зросла до 3118), 24 засоби військової автотехніки, 21 броньовану машину, 5 артилерійських систем та установку РСЗО.

Українці були вражені такими досягненнями своїх захисників і вже підрахували, що армія рф лише за день втратила цілу роту танків і дві роти БТРів.

Нагадаємо, фінський генерал-майор вважає, що новий масштабний наступ росії можливий вже у найближчі тижні, найпізніше — навесні.

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