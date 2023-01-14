Україні потрібні ракети великої дальності, щоб захиститися від масштабного нападу. Це зазначає колишній директор Служби оборонної розвідки Фінляндії генерал-майор Пекка Товері.

«Ракети дальнього радіуса дії допомогли б Україні захиститися від масштабного нападу, — пише Товері у Twitter. - Ці можливості можуть бути створені шляхом надання Україні ракет з дальністю дії 150 км та літаючих артилерійських ракет з дальністю дії до 300 км. Обидві можуть бути випущені з пускових установок „Хімарс“, які вже використовуються Україною».

росія навчилася жити в умовах «хімарської загрози», пише військовий аналітик. Головні командні пункти та пункти забезпечення операцій були відведені на відстань понад 80 кілометрів від фронту, що убезпечило їх від ударів сучасних українських ракет обмеженої дальності.

«Можливість завдавати удару на більшій відстані дозволила стримати наступальні приготування росії, — додає він. — Ракети дальнього радіуса дії будуть доступні для використання в Україні, ймовірно, менш ніж за місяць. „Леопарди“ важливі, але не забуваймо про інші способи підтримки України. Капітальна модернізація бронетехніки займе щонайменше пів року, тому вона не зможе швидко допомогти».

Захід раніше не постачав Україні ракети великої дальності, оскільки вони розглядалися як потенційний ризик ескалації та загострення війни. Президент США Джо Байден балансує між збройною підтримкою України та уникненням ризиків ескалації. росія застерегла США від постачання ракет дальнього радіуса дії в Україну. Вони перетнуть «червону лінію» і зроблять США стороною конфлікту, заявила у вересні офіційний представник МЗС рф Марія Захарова, повідомляло раніше видання Reuters.

Раніше у США дали прогноз війни на перші місяці 2023 року.

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