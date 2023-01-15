Атаку противника на Новопавлівському напрямку відбито, ворог перейшов до оборони: останні дані Генштабу з фронту

Росіяни продовжують атакувати Україну. Зранку окупанти вели наступ на Новопавлівському напрямку. Тепер вони перейшли до оборони. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — обороняється», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що противник продовжує зазнавати значних втрат.

«Через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А українські ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників.

Як писали «ФАКТИ», раніше командир окремої тактичної групи аеророзвідки SARG «Птахи Мадяра» Роберт Мадяр виклав відео з українськім прапором, який майорить в західній частині Соледара.

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