Не тільки Патрон: гвардійський пес Лорд отримав медаль після затримання крадія

В Україні нагороджують собак, які разом з військовими та рятувальниками захищають Україну, допомагають знайти міни, відшукати людей чи затримати порушників.



Так, в Івано-Франківській області гвардійську вівчарку нагородили медаллю «За віддану службу» ІІІ ступеня. Про це повідомили у Нацгвардії України.

Пес Лорд отримав нагороду за затримання невідомого чоловіка, котрий намагався вирвати сумку з рук жінки.



Гвардійський кінолог Артем, який тренував Лорда, також отримав подяку Командувача Нацгвардії України.



«Заохочення такого роду відзнаками мотивує ще більше вдосконалювати свої навички, як тих, хто отримав відзнаку, так і тих, хто старається у цьому напрямку, щоб і надалі утримувати високий рівень професійної майстерності та набувати ще більш високих ступенів. Ми пишаємось і радіємо разом з ними і впевнені у їхніх подальших успіхах у службі», — йдеться у повідомленні.



Лорд отримав нагороду за вірну службу вперше. Його господар Артем не уявляє ефективного виконання бойових завдань без службового собаки.



«Для мене беззаперечним фактом є те, що службовий собака — це повноцінна бойова одиниця, але насамперед вони вірні помічники, напарники та друзі, без яких військова служба не була б такою повноцінною та ефективною», — вважає військовий.

Артем також упевнений, що ця нагорода у Лорда не остання, адже він постійно тренує свого чотирилапого партнера, удосконалюючи його вміння.



Нагадаємо, гвардійські службові собаки вже неодноразово отримували нагороди. Вівчарка Ніка з Луцька здобула медаль «За віддану службу» за пошук зниклого школяра.

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