40.08 / 40.71 42.33 / 43.32
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Не тільки Патрон: гвардійський пес Лорд отримав медаль після затримання крадія

9:18 16 січня 2023
пес

В Україні нагороджують собак, які разом з військовими та рятувальниками захищають Україну, допомагають знайти міни, відшукати людей чи затримати порушників.

Так, в Івано-Франківській області гвардійську вівчарку нагородили медаллю «За віддану службу» ІІІ ступеня. Про це повідомили у Нацгвардії України.

Пес Лорд отримав нагороду за затримання невідомого чоловіка, котрий намагався вирвати сумку з рук жінки.

Гвардійський кінолог Артем, який тренував Лорда, також отримав подяку Командувача Нацгвардії України.

«Заохочення такого роду відзнаками мотивує ще більше вдосконалювати свої навички, як тих, хто отримав відзнаку, так і тих, хто старається у цьому напрямку, щоб і надалі утримувати високий рівень професійної майстерності та набувати ще більш високих ступенів. Ми пишаємось і радіємо разом з ними і впевнені у їхніх подальших успіхах у службі», — йдеться у повідомленні.

Лорд отримав нагороду за вірну службу вперше. Його господар Артем не уявляє ефективного виконання бойових завдань без службового собаки.

«Для мене беззаперечним фактом є те, що службовий собака — це повноцінна бойова одиниця, але насамперед вони вірні помічники, напарники та друзі, без яких військова служба не була б такою повноцінною та ефективною», — вважає військовий.

Артем також упевнений, що ця нагорода у Лорда не остання, адже він постійно тренує свого чотирилапого партнера, удосконалюючи його вміння.

Нагадаємо, гвардійські службові собаки вже неодноразово отримували нагороди. Вівчарка Ніка з Луцька здобула медаль «За віддану службу» за пошук зниклого школяра.

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Русана

«Мала бути на службі, але залишилася вдома через ГРЗ»: під завалами зруйнованого в Дніпрі будинку шукають героїчну захисницю «Азовсталі»

Астрологія

На Тельців чекає розплата за безвідповідальність, Ракам варто притримати язика, а Рибам треба подолати свої страхи: гороскоп на 16 — 22 січня 2023 року

«Бавовна» у Севастополі: місто пережило важку ніч та ранок

«Бавовна» у Севастополі: місто пережило важку ніч та ранок

квіти

Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту