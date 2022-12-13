На тілі виявили 17 ножових поранень: у Києві чоловік жорстоко вбив товариша

В Києві ще один конфлікт закінчився трагедією — чоловік зарізав свого товариша. Як повідомили у столичній поліції, під час розпивання алкоголю між двома товаришами виник конфлікт, під час якого один з них накинувся на іншого та завдав йому численних ударів ножем у різні частини тіла.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.



На спецлінію «102» до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Прирічній виявлено чоловіка з колото-різаними ранами голови. Патрульні, які прибули на виклик, встановили, що 45-річний місцевий житель отримав травми в ході бійки у квартирі на проспекті Володимира Івасюка.



У будинку, де стався конфлікт, поліцейські виявили чоловіка без ознак життя з численними ножовими пораненнями.



Як з'ясувалося, до вбивства причетний чоловік, який був виявлений на вулиці Прирічній. Вони разом з товаришем розпивали спиртне у будинку потерпілого, де між ними стався конфлікт та бійка.

Затриманий пояснив поліції, що нібито почав захищатися від опонента, який наніс йому поранення. Тому чоловік у відповідь схопив ніж й завдав численних ударів знайомому у тулуб, шию, руки та ноги.

Загалом експерти виявили сімнадцять колото-різаних ран на тілі 41-річного загиблого.

Під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили кухонний ніж та одяг зі слідами крові.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Львівській області суд засудив до 14 років в'язниці чоловіка, який вбив свою дружину та її родичку.

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