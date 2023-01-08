Житлова субсидія не для всіх: українцям пояснили, як визначають право на допомогу

Держава виділяє нужденним українцям компенсацію на оплату комунальних послуг. У середньому, цьогорічного опалювального сезону — це 1700−1800 грн на місяць.

У Міністерстві соціальної політики розповіли, як визначається право на субсидію.

Спочатку розраховують обов'язковий відсоток платежу. Якщо він більший за суму, ніж оплата за комунальні послуги, субсидію надають.

Обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї за встановленою формулою. Він залежить лише від доходів сім'ї.



Для його визначення використовують таку формулу:

- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

- середньомісячний сукупний дохід поділяється на кількість членів домогосподарства, та визначається середньомісячний дохід на одну особу;

- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (зараз — 2589 грн);

- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, й таким чином визначається відсоток середньомісячного сукупного доходу.



Отже, визначається, чи має право господарство на отримання грошової допомоги від держави.

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

- заяву про призначення та надання житлової субсидії,

- декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.



Нагадаємо, що допомога українцям від міжнародних організацій ніяк не вплине на розрахунок субсидії.

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