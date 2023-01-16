З мамою Марії наразі працюють психологи, вона у шоковому стані досі: російська ракета забрала життя 15-річної школярки з Дніпра

Через ракетний удар по багатоповерхівці у мікрорайоні Перемога загинула 15-річна Марія Лебідь. Трагічну звістку в себе на сторінці в Інстаграмі повідомила її старша сестра Аліса Фрідман.

«14. 01. 23 роzійська ракета вирвала мені серце. Моя Маруся, сестричка люба, красуня, ще зустрінемося, але вже не в цьому житті».

Після того родичка додала кілька світлин та відео, на яких загибла дівчинка бавиться зі своєю племінницею.

«Моєї 15-річної, суперрозумної, суперталановитої, шалено веселої сестри більше немає (ракета влучила в будинок). Що робити з її відео та повідомленнями в Телеграмі, де Маша жартує та усміхається? Жива. Життя — це мить. Моя Маша. Довгонога красуня. Якби вона побачила скільки в мене переглядів та донатів, вона сказала б: «Оце я хайпанула». Дитина була з почуттям гумору професійного стендап-коміка. Дуже любила прикалуватися. Робити смішні фото. Останнє її фото у моїй галереї — надягнула мою шапку і присіла«

Знайома родини Євгенія Бондаренко написала на своїй сторінці у Фейсбуці, що її сестра після влучання ракети телефонувала мамі дівчинки Оксані, щоб дізнатись чи все в порядку.

«А вона була на роботі і не знала що трапилось, донька була вдома. Перший побіг на місце події рідний брат… Але будинку вже не було… Їх тато пішов з життя пару років тому, знаю сім’ю особисто. Ще двоє дітей, які йшли до Маші в гості, знаходяться в лікарні. Їх ракета застала на вулиці під аркою. А батьки безвісти зникли, чекаю на інформацію. З мамою Марії наразі працюють психологи, вона у шоковому стані досі».

Загибла Марія Лебідь багато років поспіль займалась хореографією у танцювальному колективі «Каскад». Нещодавно педагоги дівчинки ділились відео, як вона танцювала румбу, їй пророкували велике майбутнє у танцях. Проте розповідати більше про талановиту дитину тренери відмовились «ФАКТАМ», мовляв, це бажання родини.

Відомо, що Марія навчалась у місцевій школі № 66 у дев'ятому класі, вона поруч із тим будинком, куди поцілила ракета окупантів.

«Маю музичну освіту, захоплююсь вивченням англійської мови. Моє хобі — квітникарство домашнє. Я цілеспрямована, доброзичлива та працьовита, ставлюсь до життя з гумором та позитивом», — так написала про себе Марія Лебідь у своїй візитці кандидата у президенти УР «Крила». Дівчинку тоді обрали президенткою.

Станом 15 січня відомо, що тринадцятеро дітей у Дніпрі отримали травми. Є безвісти зниклі. Зокрема, дніпрянка Олена Довгаль повідомила про зникнення учня НВК № 111 Максима Богуцького.

«Хлопець з паралелі старшої доньки під завалами в зруйнованому ракетою домі. Молимось, щоб він був живий… Як же жахлива ця війна… На 10 ранку 15.01 хлопця не знайдено серед живих. Сил мамі», — повідомила вона.

Також вона додала, що ця клята ракета наробила лиха в родині учениці 4- а класу школи № 66 Мовчан Мирослави, яка у важкому стані знаходиться у реанімації обласної дитячої лікарні на вул. Космічній. У дівчинки — політварма, травмовані кінцівки, голова, рвані рани…

Нагадаємо, що російська ракета забрала життя двох лікарок у Дніпрі.



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