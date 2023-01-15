«Вони були найкращими подругами, разом і загинули»: російська ракета забрала життя двох лікарок у Дніпрі

— Ми із дружиною Ольгою — родом із Донецька. У червні 2014 року змушені були покинути місто через війну, так ми стали вимушеними переселенцями. Десь місяць пробули у Бердянську, — розповів «ФАКТАМ» чоловік загиблої Едуард Усов. — Після того нам запропонували їхати до Києва, дружина тоді перебувала на дев'ятому місяці вагітності. Вирушили ми на її маленькій машинці, але не доїхали. Поселились у Дніпрі, тут нам сподобалось, винайняли квартиру. Невдовзі вирішили займатись лікарською справою — відкрили клініку, адже моя дружина за фахом стоматолог-ендодонт. Тут Оля і познайомилась з Іриною — теж стоматологом, щоправда, хірургічного профілю.

Вони не лише разом працювали, а й стали дуже близькими подругами. Допомагали багатьом людям, дітям, їх любили та поважали пацієнти. Ірина лікувала наших захисників разом із моєю дружиною. А у 2018 році моя Оля вирушила у Широкине на Донеччині, там вона надавала лікарську допомогу у так званому медпункті. Річ у тому, що мій кум очолює дніпровську спілку, яка й спеціалізується на допомозі захисникам. То ж наша клініка з дати відкриття — 2017 року — всі ці проєкти підтримує.

Ольгу Усову любили і поважали пацієнти

Ольга Усова із чоловіком виховували 8-річного сина. Ірина Соломатенко — 6-річну дочку та 14-річного сина. Коли почалось повномасштабне вторгнення, подруги-колеги, боячись за своїх дітей, виїхали з Дніпра.

— Оля із нашим сином поїхали до Коломиї, проте у вересні повернулись, бо виникла проблема із житлом, їм не було де жити, — продовжує Едуард. — Також дружина працювала, проте оренда була вкрай високою, а заробітки малі. Іра із дітьми мешкали у Польщі, влітку приїхали назад.

Іра та Оля не лише разом працювали, а й стали дуже близькими подругами

За словами співрозмовника, 14 січня в обід Ольга Усова та Ірина Соломатенко вийшли на тренування.

— Неподалік будинку, в який влучила ракета, знаходився спортзал. Наш дім знаходився десь за 150 метрів від епіцентру, але він не постраждав, бо закритий іншою багатоповерхівкою. Оля та Іра ще й хотіли із собою взяти дітей, проте я попросив цього не робити, тому що пролунала повітряна тривога, хай краще сидять вдома. То ж наш син залишився із тещею, що й врятувало йому життя, — додає Едуард. — Коли пролунав вибух, відразу став телефонувати дружині, відчув щось недобре. Проте її телефон вже був поза зоною. Мені здається, що вони не дійшли до спортзалу метрів 100−150, уже минули той будинок, як стався вибух за їхніми спинами. Моїй дружині Ользі уламок поцілив у серце, Ірина була ще жива, проте померла у лікарні. Про неї ми дізнались вже за пару годин. А ось мою дружину шукали до десятої вечора. Знайомий поліцейський повідомив невтішну новину — мою кохану дружину знайшли на газоні, упізнали за документами та характерними ознаками зовнішності. Я проїжджав в суботу місце трагедії — бачив крани, людей, дим, сльози… Біда і горе.

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Десятки знайомих та колег залишають у соцмережі на сторінках загиблих слова смутку та скорботи, називаючи їх не лише чудовими лікарями та патріотами своєї держави, а й просто гарними людьми та найкращими матерями.

«Наші дівчатка загинули. Іра і Оля були найкращими подругами і залишаться вже назавжди. Це важко усвідомити і зараз треба тільки єдине — єднатися і максимально думати про родини, які залишились без своїх найкращіх у світі матусь, — пише друг загиблих та бойовий стоматолог у лавах волонтерського проєкту „ТриЗуб Дентал“ Артем Похил. — Дівчата будуть з нами назавжди такими, яких ми їх запам'ятали і будемо пам'ятати. Вся стоматологічна спільнота України запам'ятає справжніх Лікарів, в яких кляті рашисти забрали життя тільки за те, що вони були Українками. Це дуже важка втрата для всіх нас — і для рідних, і для колег, і для пацієнтів. Для дітей та чоловіків, які ще не зрозуміли до кінця масштаб трагедії. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо це жодній „руській“ мразоті. Жодній зі 140 млн».

P. S. Тим, хто може допомогти постраждалим родина, публікуємо номера карток: Усов Едуард — 4 731 219 648 958 563 Саламатенко Ігор — 4 441 114 445 160 235

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