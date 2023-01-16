Знову і знову критики путіна пророкують йому смерть. Російський опозиціонер, який проживає в еміграції в Україні, вважає, що лідер Кремля помре цього року.

«Мій прогноз залишається незмінним — він не доживе до свого наступного дня народження», — сказав Ілля Пономарьов в інтерв'ю новинному сайту Newsweek.

путіну виповнюється 71 рік 7 жовтня. Влада путіна ґрунтувалася на його позиції альфа-самця, людини, яка була непереможною. 2022 рік став роком, коли ця позиція почала слабшати, сказав Пономарьов.

За словами опонента Кремля, невдачі диктатора-вбивці в агресивній війні проти України можуть призвести до того, що його найближче оточення налаштується проти нього.

«Моя особиста мрія, звичайно, побачити його в Гаазі, але я не думаю, що він зможе це зробити, — сказав Пономарьов. — Оточення путіна не дозволить йому поїхати в Гаагу, тому що його свідчення в суді могли б їм дуже зашкодити. Тому його вб'ють».

Пономарьов був депутатом Державної думи РФ з 2007 по 2016 рік. У 2014 році був єдиним народним депутатом, який виступив проти анексії Криму. Через два роки його мандат був відкликаний, і він емігрував спочатку у США, тоді в Україну. Він неодноразово закликав росіян до повалення путіна.

Нагадаємо, що масштабний наступ росії можливий вже у найближчі тижні, найпізніше — навесні — прогноз фінського генерал-майора.

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