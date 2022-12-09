Смертельна ДТП під Одесою: рейсовий автобус влетів у фуру, загинули люди

У п'ятницю, 9 грудня, в районі Знам'янки (Одеська область) сталася ДТП за участю рейсового автобуса Львів-Одеса та фурою.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Винуватець ДТП

Як свідчать очевидці, автобус через удар залишився без носової частини, де сиділи водії (основний та запасний). Внаслідок зіткнення вони отримали травми несумісні із життям.

Шансів вижити у водіїв не було

Крім того, у ДТП постраждали ще чотири пасажири рейсового автобуса.

Нагадаємо, лише днями винесли вирок винуватцю аналогічної ДТП на Чернігівщині, яка сталася рік тому і спричинила загибель 14 пасажирів рейсового автобуса сполученням Чернігів-Грем'яч. Водія фури засудили до 9 років за ґратами із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

421

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram