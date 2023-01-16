Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч, який розкритикував через виправдання Валерія Меладзе, поділився із підписниками думками про статус багатодітного тата.

«Для багатьох я батько трьох. А це, я вам скажу окрім виїзду за кордон (так, це був мій хитрий план, який я почав реалізовувати в 2011 році. Здогадувався що троє дітей — це може принести свою користь. Мовчу вже, про те що в мене і в Київський зоопарк вхід безкоштовний, заздрите?), але це й ще кілька важливих моментів, — написав Анатоліч у фейсбуці. — Троє дітей- це капець як дорого, якщо, звичайно, ти хочеш жити так, як ти хочеш, то просто помножуй всі свої витрати без трьох дітей десь на 5. Так. Троє дітей дуже мотивуючий пендель під зад. На розслаблені не посидиш. Відкрию таємницю, що діти з визначеного віку їдять в ресторані вже трішки дорожче за тебе. Ще троє дітей- це логістика. Постійна. Навіть у поході в магазин. Ти не можеш просто так йти собі. Ти контролюєш цілу групу людей, і кожного в цій групі свої бажання. Дивись попередній пункт».

За словами телеведучого, він виріс сам. Без братів і сестер. І не приховує — було непогано.

«Я не страждав через відсутність людей поруч з собою в дитинстві. Але зараз, особливо в такі складні часи, звичайно мені дуже хотілось би мати таку людину, або двох, я думаю це взаємопоміч і підтримка на все життя. Зрозуміло, історії різні, але в більшості випадків. На майбутнє (якщо ви ще не батьки, але плануєте) запам'ятайте. Спілкуйтеся з кожною дитиною окремо. Іноді ловиш себе на думці, що іноді ти сприймаєш дітей тільки разом. Тому знаходьте час окремо для своїх Аліси, Лоліти, Ніла (такі імена не обов'язково). І троє дітей- це втроє більше любові. Це найголовніше».

Нагадаємо про розповідь Анатолія Анатоліча про виховання трьох дітей.

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