В білорусі легалізовано «піратське» програмне забезпечення: лукашенко бореться з санкціями

У білорусі буде легалізовано використання піратського програмного забезпечення та «лівої» продукції. Режим лукашенка дозволив ввезення контрафакту. У такий спосіб він хоче боротися з санкціями, накладеними на країну через вторгнення росії в Україну та допомогу, яку білорусь надає путінській диктатурі. Ввезення контрафакту дозволено опублікованим законом про обмеження виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності. Новий закон дозволяє ввезення та обіг на території білорусі товарів з використанням об'єктів інтелектуальної власності без згоди іноземних правовласників. Про це пише російськомовний портал «Вот так!».

За повідомленнями журналістів, передбачається, що закон дозволить використовувати об'єкти інтелектуальної власності без дозволу, якщо правовласник заборонив або не дав згоди на їх використання. Влада також складе список правовласників, які пов'язані з країнами, що «здійснюють ворожі дії» проти білорусі. Правила діятимуть до 31 грудня 2024 року.

Однак влада в Мінську заявляє, що не припинить платити за використання об'єктів, які є інтелектуальною власністю «недружніх країн». Як? Кошти зараховуються на рахунок патентного відомства та зберігаються там протягом трьох років, поки правовласник сам не звернеться по них. Якщо через три роки гроші залишаться незатребуваними, вони будуть передані до казначейства.

Ухваливши закон про легалізацію паралельного імпорту, білорусь пішла шляхом росії. В обидві ці країни багато компаній припинили експорт своєї продукції через війну з Україною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Франція попередила лукашенка: якщо білорусь ще більше активізується у війні, то Париж запровадить більш жорсткі санкції проти цієї країни.

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