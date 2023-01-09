Кремлівський клоун Кіркоров образився на нові українські санкції та звернувся до Зеленського
Артист кремлівської масовки Філіп Кіркоров образився на нові санкції та гнівно звернувся до президента Володимира Зеленського. Зайка згадав, як колись працював на одному знімальному майданчику з лідером України та нарікнув, що він «веде свою країну до згарища». Свій спіч, сповнений російських наративів, Філя опублікував в Інстаграм.
«Мій старий товариш і партнер зі знімального майданчика надто сильно увійшов у роль, і той сценарій, який йому надсилають через океан, веде і його самого, і країну, яку йому довірили, до попелища, мені дуже шкода і його, і близьких мені людей із України. На жаль, фанатичні люди, які захопили пропагандистські та новинні повістки, не дають людям почути своїх родичів, друзів та інші альтернативні думки та новини. А поки мені пощастило, заборонили лише мої пісні, так, Зайчику мій», — написав Кіркоров.
Очевидно, що співак явно розраховував на своїх небагато чисельних пропутінських прихильників. Після ряду ганебних виступів Філю критикують і в росії.
А українські «друзі» співака різко засудили його та відхрестилися від дружби. Зокрема, Оля Полякова заявила, що їй соромно за те, що шукала дружби з ним.
Нагадаємо, РНБО запровадила персональні санкцій проти низки діячів культури РФ, які підтримали військову агресію Росії.
До списку потрапили російські та українські діячі культури, які підтримують агресію рф проти України. Загалом у списку санкцій 119 осіб.
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