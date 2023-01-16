Жодного слова про мемуари: Вільям і Кейт вперше з’явилися на публіці

Принц Вільям і принцеса Кейт вперше з'явилися на прийомі після того, як 10 січня вийшла книга «Spare» — автобіографія принца Гаррі. На відкритті нової університетської лікарні в Ліверпулі вони виглядали розслабленими і, вочевидь, у доброму гуморі.

У мемуарах Гаррі піддається жорсткій критиці його старший брат Вільям, не кращим чином виглядає і його дружина Кейт. Наприклад, Гаррі відтворює розмови і текстові повідомлення між Кейт і його дружиною, герцогинею Меган. Це не додає Кейт краси. Як і решта членів королівської сім'ї, Вільям і Кейт досі публічно не коментували звинувачення і описи Гаррі.

Вони не зробили цього і в четвер у Ліверпулі. Це був їх перший виступ у цьому році. Кейт і Вільям усміхнено помахали шанувальникам, які чекали на них. 41-річний та 40-річна спадкоємці престолу підібрали для цієї урочистої події відповідні за кольором вбрання — обидва були одягнені у темно-синє та темно-зелене вбрання. Вільям був одягнений у сині штани та синю куртку поверх зеленого джемпера зі світлим сорочковим коміром. Кейт була одягнена в зелено-синє пальто в клітинку поверх темно-синьої сукні з темно-синіми туфлями-човниками, які вона вдягала найчастіше.

Король Чарльз ІІІ також взяв участь у публічних заходах у четвер. Він відвідав громадський центр у шотландському приході Абойн. На фотографіях видно, як він жартує і сміється з місцевими жителями.

Нагадаємо, принц Гаррі попереджає, що в нього вистачає компромату ще на одну книгу.

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