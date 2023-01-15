Принц Гаррі попереджає, що в нього вистачає компромату ще на одну книгу

Принц Гаррі продовжує активно рекламувати свої мемуари «Запасний», хоча книга й без того чудово продається. У п'ятницю, 13 січня, британська газета The Telegraph опублікувала ексклюзивне інтерв'ю з герцогом Сассекським. Здавалося, Гаррі більше не в змозі розповісти нічого нового про книгу і своїх королівських родичів, ні. Парочку сенсацій він все ж таки приберіг.

Принц Гаррі заявив, що він залишив велику кількість матеріалу, який не увійшов до книги. Він не став публікувати цю інформацію, щоб не ставити у складне становище свого батька, короля Чарльза III, та старшого брата Вільяма.

«Чорнова версія книги була іншою. Вона мала 800 сторінок, які ми зменшили до 400 сторінок. Скажімо, це могли бути дві книги. І прибрати звідти щось було складним завданням», — сказав Гаррі.

«Є деякі речі, які сталися між моїм батьком і братом, і до певної міри між мною та моїм братом, і я не хочу, щоб про них дізнався весь світ… Якби я опублікував усе це, то не залишив би жодних шансів на примирення», — додав герцог Сассекський.

Гаррі відкинув критику, яка звучить у багатьох британських ЗМІ про те, що його книга підриває монархію. За його словами, написання мемуарів було продиктовано турботою про членів королівської родини, особливо дітей. «Йдеться не про спробу зруйнувати монархію — це спроба врятувати їх самих від себе», — підкреслив він.

При цьому Гаррі висловив велике розчарування у зв'язку з тим, що принц Вільям фактично заборонив йому спілкуватися з Джорджем, Шарлоттою та Луї. Герцог Сассекський дуже хотів би на правах дядька пояснити дітям свого старшого брата багато речей про королівську сім'ю.

Він все ж таки визнав, що прагне змінити інститут британської монархії.

«Це не дрібниця. Масштаб цього виклику величезний, і я маю бути в змозі захистити себе самого — як розумово, так і емоційно — під час цього процесу», — додав молодший син британського короля. Гаррі висловив упевненість, що зрештою сім'я буде вдячна йому за те, що він так відкрито говорить про такі складні речі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в мемуарах принц Гаррі зізнається, що пробував наркотики, описує, як втратив цноту. Він також розповів, що вбив 25 людей під час служби в Афганістані.

Попри рекордний продаж «Запасного», загалом книга у Великій Британії була зустрінута дуже холодно. Популярність принца Гаррі та Меган Маркл у королівстві впала до рекордно низького рівня.

«Місцями ця книга схожа на найдовше у світі відправлене п'яне повідомлення», — таку оцінку дав мемуарам Гаррі кореспондент ВВС у королівських справах Шон Кофлан.

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