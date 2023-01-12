Уникає уваги публіки: Кейт Міддлтон побачили вперше після виходу мемуарів принца Гаррі

Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після виходу довгоочікуваних мемуарів принца Гаррі «Запасний». Принцеса Уельська, яка в понеділок відсвяткувала свій 41-й день народження, була помічена за кермом автомобіля біля Віндзорського замку в середу вранці, повідомляє people.com.

Це перший раз, коли Кейт була помічена після офіційного виходу книги Гаррі. І Кейт, і її чоловік, принц Вільям, неодноразово згадуються в мемуарах — зокрема у розповіді Гаррі про те, що його дружина Меган Маркл і Кейт Міддлтон мали «гарячий обмін думками» у 2018 році після того, як Меган сказала про «дитячий мозок Кейт через її гормони». У книзі герцог Сассекський стверджує, що принц Вільям вказав пальцем на Меган, сказавши, що вона зробила «грубий» коментар. Меган ця догана зачепила.

38-річний Гаррі також обговорив у книзі, як він відчував, що Вільям «пішов назавжди» після того, як одружився з Кейт, сказавши, що весілля 2011 року було схоже на «ще одне прощання».

Кейт і принц Вільям останніми тижнями не виходили на публіку після того, як відсвяткували свята з королівською родиною. Подружжя та троє їхніх дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї — приєдналися до короля Чарльза, королеви Камілли та інших членів сім'ї в день Різдва на щорічній королівській службі в церкві. Як видно з відео, опублікованого у твіттері, принцеса Кейт розповіла про те, як минув її ранок у спілкуванні з людьми.

Приймаючи квіти від маленької дівчинки на ім'я Індія, Кейт запитала: «У вас був гарний ранок? А Санта був?». Індія відповіла «так» і ввічливо запитала принцесу, чи їй також сподобався день. «Вони отримали багато чудових речей, дуже дякую», — сказала Кейт про подарунки своїх дітей.

Нагадаємо, у своїй книзі принц Гаррі розповідає, зокрема, про службу в Афганістані. Він мав два «відрядження» до цієї країни. Під час другого молодший син Чарльза та Діани, за його власними словами, убив 25 людей.

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