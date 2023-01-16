Кремль готується до «виборів» президента у 2024 році: розкрито плани диктатора-вбивці путіна

Кремль почав підготовку до виборів президента, які відбудуться наступного року. Кампанія має базуватися на темі «єдності» та стосуватись ситуації в Україні, зазначають незалежні ЗМІ. Свою кандидатуру має висунути диктатор-вбивця володимир путін, повідомляє російське видання «КоммерсантЪ» з посиланням на джерела у кремлі. Раніше результати неодноразово фальсифікувалися, а діяльність опозиції придушувалася. Тому, якщо дозволить здоров'я лідера, він залишиться при владі ще 12 років (після внесеної у 2020 році поправки він матиме можливість балотуватися двічі). Кампанія адресована солдатам та їхнім родинам.

Хоча диктатор ще не анонсував свою участь у президентській кампанії, кремль уже почав до неї готуватися. Останнім часом соратники путіна провели низку зустрічей з експертами в різних сферах, припускаючи, що він буде боротися за владу, повідомляють джерела газети. Також мали доручити регіональним представникам влади підготувати переліки ключових проблем, щоб на їхній основі створити найпопулярніші передвиборчі гасла. Штаб зосереджуватиметься насамперед на переконанні громадян, які постраждали від «спецвійськової операції», тобто війни в Україні. Основна ціль — учасники бойових дій, солдати, резервісти та їхні родини. Також кремль розраховує на підтримку жителів анексованих територій — Донецька («днр»), Луганська («лнр»).

Попри те, що перемога путіна на президентських виборах є наперед вирішеною справою, результат має значення для кремля. З огляду на триваючу війну в Україні та викликані нею санкції, економічну рецесію та погіршення міжнародних відносин вражаюча перемога зміцнила б позиції диктатора. Крім того, дії кремля чітко демонструють, що припущення про зміни у верхівці є помилковими.

У 2020 році путін вніс поправку, згідно з якою може балотуватися ще на два терміни, вже не на чотири, а на шість років, і залишатися у кремлі до 2036 року. Тоді йому виповнилося б 84 роки.

Раніше російський письменник Володимир Камінер, який понад 30 років живе у Німеччині, висловився про неочікувані наслідки війни для путіна, заявивши, що режим у москві опинився у пастці.

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