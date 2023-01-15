«Режим у москві опинився у пастці»: російський письменник про неочікувані наслідки війни для путіна

Захід втомився від війни і прагне припинення російської агресії, але володимир путін бачить це зовсім по-іншому. Про це виданню t-online заявив російський письменник і колумніст Володимир Камінер, який понад 30 років проживає в Німеччині.

«Після майже року війни обидві сторони досягли статус-кво: українцям для руху вперед потрібно вдесятеро більше зброї та боєприпасів, росіянам — вдесятеро більше мобілізованих, мільйонна армія, закриття кордонів та переведення економіки на військове виробництво. Цього року не вдасться зробити ні того, ні іншого, — вважає Володимир Камінер. — Вже перша хвиля мобілізації в росії мала хаотичний характер і ледь не викликала сумніви у населення щодо осудності керівництва країни. Після цього президенту довелося щодня по телевізору доводити протилежне — їздити на машинах, запалювати свічки і гладити дітей. Все, що завгодно, аби заспокоїти людей. Тому що народ не згоден з перманентною війною.

Голоси, які закликають до швидкої перемоги, стають дедалі гучнішими. Десятиліттями з великих екранів в росії нам розповідали, що російська армія найсильніша у світі — і має унікальну зброю, яка б налякала Захід, особливо американців. Люди не розуміють, чому ця велика армія цілий рік не може взяти якесь село на сході України. Де сучасне озброєння, яким милувалися щороку на Красній площі під час параду? Невже знову все розкрали? Режим у Москві опинився у пастці, він не може виправдати очікування населення. У російському генштабі знають: зброя з Красної площі була лише муляжами, а застосування зброї масового знищення не може принести бажаної перемоги".

За словами Камінера, західні миротворці роблять помилку, недооцінюючи силу української армії:

«Поширена в певних колах думка про те, що для України все швидко закінчиться, якщо солідарність з нею перекинеться в США, не відповідає дійсності. Звичайно, західні поставки озброєнь зробили багато для посилення обороноздатності української армії, але за останній рік багато чого відбулося і всередині країни. Безпрецедентні інвестиції у військові витрати і готовність населення ризикувати життям за свою країну дали Україні те, що насправді є найсильнішою армією Європи: високомотивовану, загартовану в боях і знайому з продукцією майже кожного експортера озброєнь у світі. Ця армія вже скуштувала крові, здобула перемоги над росіянами, знає стратегію і тактику ворога і може й надалі успішно оборонятися.

Щобільше, Україна має безумовних прихильників, а саме сусідні країни, які вбачають у росії загрозу власному існуванню — і роблять все можливе, щоб підтримати українців у їхній боротьбі. Польща, Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія, безумовно, мають можливість стати самостійною віссю опору. Не як члени НАТО, зауважте, а як незалежний військовий альянс, який виник внаслідок російської агресії. Всі ці країни колись входили до складу Великої Російської імперії, і їхній розрахунок у підтримці України очевидний: поки росіянин воює в Україні, він не має сили втручатися деінде. Те ж саме стосується і Європи: чим довше триває війна, тим слабшим стає небезпечний сусід. Він не повинен перемогти, бо така перемога занурить світ у хаос".

З огляду на кількість приватних армій, що з'явилися в результаті війни, і регіональних конфліктів у себе вдома (читайте про це в публікації «Пригожин формує в ПВК „Вагнер“ бригади, які у годину „Ч“ будуть готові до рішучих дій усередині росії», — Володимир Осечкін) можлива дезінтеграція росії здатна спричинити ще більші проблеми та ще більші витрати для європейців, ніж раніше, вважає письменник.

«Війна прилипає до режиму путіна, — каже Володимир Камінер, — робить його вразливим і повільно, але впевнено висмоктує життєву силу з його вен».

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