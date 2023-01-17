На його руках щонайменше 40 жертв в Дніпрі: стало відомо прізвище офіцера, який здійснював запуск російської ракети

Українські розслідувачі встановили ймовірного військового службовця зс рф, який здійснив запуск ракети по багатоквартирному будинку у Дніпрі 14 січня. Як повідомляє Telegram-канал OSINT Бджоли+, запуск ворожої ракети здійснено з літака ТУ-22М3 RF-94142, бортовий № 42 «червоний». А командиром цього борту є підполковник Валерій Риков.

«Він же ймовірно був пілотом зазначеного літака під час запуску ракети по будинку з мирними людьми у Дніпрі. У 2015 р. його фото вже було опубліковано InformNapalm в рамках розслідування щодо пілотів, які бомбардували цивільне населення Сирії. Зараз цей вбивця запускає ракети по Україні».

Також розслідувачам вдалось встановити й біографічні дані особи, на руках якої щонайменше 40 смертей, адже саме стільки тіл наразі знайшли рятувальниками під завалами.

«Риков Валерій Григорович 16.07.1962 народження, зареєстрований за адресою: Калузька область, н.п. Шайківка, буд.9, кв.7; ІПН 402 302 296 729; паспорт 2906 184 593 виданий 30.07.2007 відділенням УФМС росії по Калузькій області в Кіровському районі; авто „VW Touareg“ Н747МР40. Телефон +79 109 107 322 (в WhatsАpp встановлено його фото)».

Опубліковано й дані сина та невістки підполковника, то ж українцям можна писати та телефонувати і їм.

«Риков Олександр Валерійович 01.11.1985, зареєстрований за адресою: Калузька область, н.п. Шайківка, буд.9, кв. 7, фактично проживає: м. Рязань, вул. Бєлякова, буд.2а, кв.91; паспорт 2905 116 628 виданий 25.07.2006 відділом внутрішніх справ Кіровського р-ну Калузької області; телефон +79 105 061 571 (WhatsАpp), ОК https://ok.ru/profile/521 683 045 271.

Дружина сина: Рикова Юлія Вікторівна 16.01.1985, зареєстрована за адресою: м. Рязань, вул. Бєлякова, буд.2а, кв.91; паспорт 6118 96 725 виданий УМВД росії по Рязанській області; Телефон +79 156 201 919 (WhatsАpp), пошта [email protected]".

Нагадаємо, від ракети, запуск якої здійснив вбивця з росії, загинула 15-річна школярка з Дніпра.

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