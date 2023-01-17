Прапори росії та білорусі заборонили на Australian Open після провокації

Організатори першого в сезоні турніру серії «Великого шолома» Australian Open, що триває в Мельбурні, відреагували на провокацію під час матчу між українкою Катериною Вайндль та росіянкою Каміллою Рахімовою і заборонили прапори росії та білорусі на трибунах.

«Спочатку наша політика полягала в тому, що фанати могли приносити прапори росії та білорусі, але їм було заборонено розмахувати ними, створюючи перешкоди для інших глядачів. З сьогоднішнього дня російський та білоруський прапори будуть повністю заборонені на Відкритому чемпіонаті Австралії, це рішення набирає чинності негайно», — йдеться у заяві Федерація тенісу Австралії (Tennis Australia).

Також повідомляється, що підставою для заборони стали численні скарги українських уболівальників, які 14 разів викликали поліцію та службу безпеки на стадіони Australian Open через прапори росії.

Нагадаємо, що російським та білоруським тенісистам дозволили виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії, але лише у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Однією з перших на заборону відреагувала білоруська тенісистка, чемпіонка Australian Open-2021 Аріна Соболенко. «Я справді думала, що спорт не має нічого спільного з політикою. Але якщо так усім стане краще, то все гаразд. Якщо Tennis Australia прийняла це рішення, щоб уболівальники почувалися краще — добре. Вони зробили це, що я можу зробити? Я нічого не можу зробити», — заявила спортсменка, яка свого часу підписала листа на підтримку олександра лукашенка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистки з росії влаштували у США скандал через прапор України.

Фото ausopen.com

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