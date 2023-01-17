На Прикарпатті сталося масове отруєння дітей, які приїхали на відпочинок із Кропивницького

В Україні сталося ще одне масове отруєння. На Прикарпатті зареєстрували груповий осередок гострої кишкової інфекції у смт. Ворохта Надвірнянського району в приватній садибі «Скита». Про це повідомили у Державній установі «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

«Впродовж 15.01.2023 року з КНП „Надвірнянська центральна районна лікарня“ Надвірнянської міської ради та КНП „Надвірнянська дитяча лікарня Надвірнянського району“ до Надвірнянського відокремленого структурного підрозділу ДУ „Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ“ поступили екстрені повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію у 19 осіб (2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 р.н.). При епідрозслідуванні з’ясовано, що 14.01.2022 року близько 23:00 бригадами КНП „Обласний клінічний центрекстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради“ були госпіталізовані до інфекційного відділу КНП „Надвірнянська центральна районна лікарня“ Надвірнянської міської ради 5 дітей та 14 дітей — до КНП „Надвірнянська дитяча лікарня Надвірнянського району“ (всього 19 осіб), з попереднім діагнозом „Гастроентероколіт“. Стан госпіталізованих середньої важкості, загальна слабкість, підвищення температури тіла до 38,2℃, нудота, блювота, болі в животі», — йдеться у повідомленні.

12.01.2023 року група в складі 52 осіб (45 дітей та 7 вихователів з м. Кропивницький) приїхала потягом Кропивницький — Ворохта та поселилися до приватної садиби «Скита» в смт. Ворохта. Харчувались в садибі згідно попередньо узгодженого меню. Для пиття використовували бутильовану воду.

Як писали «ФАКТИ», у липні понад 20 одеситів отруїлися тістечками із супермаркету, а у листопаді у Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці.

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